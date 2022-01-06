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    Başkan Erdoğan'dan 'Kazakistan' diplomasisi: Türk Devletleri liderleriyle görüştü

    Son dakika haberleri... Kazakistan'da yaşanan karışıklık sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan Türk Devletleri liderleriyle görüştü. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan’da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan’la dayanışma içinde olduklarını ifade etti

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan ’Kazakistan’ diplomasisi!

    Kazakistan'da yaşanan olaylar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kazakistan'daki son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

    Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

    "TÜRKİYE KAZAKİSTAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEDİR"
    Türkiye'nin Kazakistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini belirtti.

    Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını söyledi.

    TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR
    Başkan Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

    "BU SORUNU DİYALOG YOLUYLA AŞABİLİRİZ"
    Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

        KAZAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?
        Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

        Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

        HÜKÜMETİN İSTİFASINA RAĞMEN PROTESTOLAR DEVAM ETTİ
        Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

        Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

        Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Kazakistan' diplomasisi: Türk Devletleri liderleriyle görüştü
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