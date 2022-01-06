Başkan Erdoğan'dan 'Kazakistan' diplomasisi: Türk Devletleri liderleriyle görüştü

Kazakistan'da yaşanan olaylar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiği gerçekleştirdi.
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başta olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kazakistan'daki son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
"TÜRKİYE KAZAKİSTAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEDİR"
Türkiye'nin Kazakistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini belirtti.
Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını söyledi.
TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR
Başkan Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.
"BU SORUNU DİYALOG YOLUYLA AŞABİLİRİZ"
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.