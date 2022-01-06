Başkan Erdoğan'dan 'Kazakistan' diplomasisi: Türk Devletleri liderleriyle görüştü

Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ettiğini dile getiren Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını söyledi.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR

Başkan Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

"BU SORUNU DİYALOG YOLUYLA AŞABİLİRİZ"

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.