İngiltere parlamentosunda kokain izleri! 12 tuvaletten 11’inde rastlandı

İngiltere'de yasalara göre, kokain de dahil olmak üzere, A sınıfı uyuşturucu bulundurmanın azami cezası 7 yıla kadar hapis, sınırsız para cezası veya her iki cezanın da aynı anda uygulanmasını kapsıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Parlamento Bakanı Kit Malthouse, iddialara şaşırmadığını belirterek, eğer "Parlamentoda uyuşturucu izlerine rastlanmasaydı şaşıracağını" ifade etti.

JOHNSON DENETİME ÇIKTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında ülkedeki uyuşturucu madde satışı yapan suçluları tespit etmek için narkotik polisi ile denetime çıktı.

Bu sabah erken saatlerden itibaren uyuşturucu operasyonu için polisle beraber Liverpool'da denetime çıkan Johnson, ülke çapında faaliyet gösteren binlerce uyuşturucu çetesinin faaliyetlerini sona erdirmeyi hedeflediğini aktardı.