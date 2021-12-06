İngiltere parlamentosunda kokain izleri! 12 tuvaletten 11’inde rastlandı

İngiltere parlamento binasındaki 12 tuvaletten 11'inde uyuşturucu izine rastlandığı iddiasıyla çalkalanıyor.
İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Westminster Sarayı olarak bilinen parlamento binasında uyuşturucu kullanımıyla ilgili şüphelerin ortaya çıkması sonrası Parlamento Sözcüsü Lindsay Hoyle, "endişe verici iddialar" nedeniyle polisle çalışacağını aktardı.
PALAMENTO SÖZCÜSÜ: ÖNCELİK OLARAK ELE ALINACAK
Metropolitan polisinin olayı araştırmasını istediğini söyleyen Hoyle, bu hafta bu konunun bir öncelik olarak ele alınacağını belirtti.
Parlamentoya yasa dışı herhangi bir madde getiren herkese ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Hoyle, "Parlamento, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye kapsamlı destek hizmeti sağlarken, bu tarz sorunlarla mücadele eden herkesi bu yardımları almaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hoyle, uyarılara rağmen kurumun itibarını ve yasaları çiğnemeyi tercih edenler için yaptırımların ağır olacağını vurguladı.
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İddialara göre, İngiltere parlamento binasındaki birçok tuvalette kokain adlı uyuşturucu maddenin izlerine rastlandığı belirtildi.