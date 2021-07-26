ABD darbe olduğu hakkında henüz bir tespitte bulunmadı: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz

Psaki, "Durum hakkında daha fazla bilgi edinmek, sükuneti teşvik etmek ve Tunus'un demokratik ilkeler doğrultusunda ilerleme çabalarını desteklemek için hem Beyaz Saray'dan hem de ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzeyde Tunuslu liderlerle temas halindeyiz." ifadesini kullandı.