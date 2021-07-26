Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said,meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirerek darbe girişiminde bulundu.

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.

Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.





NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME

Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

POSTAL GÖRÜNCE ELLERİ AYAKLARI TİTRİYOR

Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.