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    • 26.07.2021 15:15
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    Tunus'taki darbeye ilişkin Türkiye'den ilk güzelleme Nevşin Mengü'den! Postal görünce yalamadan duramıyorlar

    Tunus Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıklayarak darbe girişiminde bulundu. Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişimine "darbe" diyemeyenler ve "tiyatro" olarak niteleyenler Tunus'taki darbe girişimine ilişkin de benzer çabalar içine girdi. Gazeteci Nevşin Mengü, Tunus'taki olaylara darbe demeyi bir kenara bırakın, üstüne bir de güzelleme yaptı.

    Darbeye güzelleme
    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirerek darbe girişiminde bulundu.

    Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

    Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.

    Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

    NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME
    Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

    POSTAL GÖRÜNCE ELLERİ AYAKLARI TİTRİYOR
    Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

    Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.

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