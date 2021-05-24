Filistin topraklarına göz diken işgalci İsrail Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik işgal saldırılarına hız verdi.
Ateşkes anlaşmalarını da bozan İsrail'de Netanyahu tek başına hükümeti kuramazken derin bir siyasi kriz yaşıyor.
MOSSAD'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Krizlerle boğuşan İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Kohen'in teşkilattaki 38 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.
NETANYAHU BARNEA'YI ATADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni başkanı olarak Cohen'in yardımcısı David Barnea'yı atadı.
Barnea - Netanyahu ve Kohen
Netanyahu, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve Cohen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Barnea'nın Mossad Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıkladı.