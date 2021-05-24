Mossad'ın düzenlediği suikastla bölgede tansiyon tavan yapmıştı.

Mossad'daki ve diğer birimlerdeki üst düzey yetkililerin değerlendirmesi, Barnea'nın Mossad'ı yine halkın gözünden ve Yossi Cohen dönemini karakterize eden kişisel kapsama alanından kaçınan düşük profilli bir kuruluş haline getireceğidir.

MOSSAD – CIA İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRECEK

Ayrıca Barnea'nın ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail ile ABD arasındaki ve özellikle Mossad ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasındaki ilişkinin geliştirilmesi de öncelik olacak.

Yaklaşık 7.000 kişilik bir kadroya sahip olan Mossad'ın gündeminin değişmeyeceği düşünülüyor. İran nükleer programı hakkında bilgi toplama ve ihtiyaç doğarsa askeri yönlerini engelleme çabası birinci öncelik olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.