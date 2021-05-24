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    • Dünya
    • 24.05.2021 19:44
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    • 24.05.2021 20:15
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    İsrail Dış İstihbarat servisi ’da değişim gitti geldi! Biden ve CIA ile ilişkiler…

    Filistin’e işgal saldırılarına hız veren Siyonist İsrail’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyasi kriz içerisinde olan Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi 'ın yeni başkanını atadı. Mossad’ı yönetecek yeni isim görevi bırakacak olan 'in yardımcısı oldu. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinden istihbarat faaliyeti yürüten ve birçok ülkenin karışmasından aktif rol oynayan Mossad’ın yeni başkanı Barnea’nın izleyeceği yol...

    takvim.com.tr
    Mossad'da değişim!

    Filistin topraklarına göz diken işgalci İsrail Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik işgal saldırılarına hız verdi.

    Ateşkes anlaşmalarını da bozan İsrail'de Netanyahu tek başına hükümeti kuramazken derin bir siyasi kriz yaşıyor.

    MOSSAD'DA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
    Krizlerle boğuşan İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Kohen'in teşkilattaki 38 yıllık kariyerini noktalamasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.

    NETANYAHU BARNEA'YI ATADI
    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın yeni başkanı olarak Cohen'in yardımcısı David Barnea'yı atadı.


    Barnea - Netanyahu ve Kohen

    Netanyahu, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve Cohen ile yaptığı görüşmelerin ardından, Barnea'nın Mossad Başkanı olmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını açıkladı.

        MOSSAD'IN YENİ BAŞKANI DAVİD BARNEA KİMDİR?
        Peki dünyanın çeşitli bölgelerinden istihbarat faaliyeti yürüten ve birçok ülkenin karışmasından aktif rol oynayan Mossad'ın yeni başkanı Barnea'nın öne çıkan özellikleri neler?

        50'li yaşlarında olan Barnea'nın Tel Aviv'in kuzeyindeki Sharon bölgesinde yaşadığı biliniyor.

        Barnea askerlik görevini İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir özel kuvvetler birimi olan Sayeret Matkal özel harekat gücünde yaptı.

        DAVA MEMURU OLARAK BAŞLADI
        Yaklaşık 30 yıl önce Mossad'a kaydolan Barnea burada bir dava memuru oldu.

        İsrail yayın organı Haaretz'da yer alan bilgilere göre bir eğitim döneminin ardından, casus ajansının ajanların yerini tespit etme, işe alma ve hedefleri izlemek ve sızmaktan sorumlu bölüm olan Keshet'in başkan yardımcısı olarak iki yıl görev yaptı.

        Barnea daha sonra tüm kariyerini geçirdiği Tzomet'e katıldı. Tzomet'de olağan yollardan geçen Barnea Mossad için en öncelikli bölgelerde - İran ve Hizbullah - ajanları işe aldı.

        2018'DE MOSSAD'IN BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
        2018 yılında tüm Mossad'ın başkan yardımcılığına atandı.

        FAHRİZADE SUİKASTI
        Barnea'nın Mossad'ın BAŞKAN yardımcısı olduğu son bir yıl içinde Mossad'a atfedilen önemli operasyonlardan biri, İran'ın askeri nükleer programının başkanı Muhsin Fahrizade suikastı oldu.

            Mossad'ın düzenlediği suikastla bölgede tansiyon tavan yapmıştı.

            Mossad'daki ve diğer birimlerdeki üst düzey yetkililerin değerlendirmesi, Barnea'nın Mossad'ı yine halkın gözünden ve Yossi Cohen dönemini karakterize eden kişisel kapsama alanından kaçınan düşük profilli bir kuruluş haline getireceğidir.

            MOSSAD – CIA İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRECEK
            Ayrıca Barnea'nın ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail ile ABD arasındaki ve özellikle Mossad ile Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasındaki ilişkinin geliştirilmesi de öncelik olacak.

            Yaklaşık 7.000 kişilik bir kadroya sahip olan Mossad'ın gündeminin değişmeyeceği düşünülüyor. İran nükleer programı hakkında bilgi toplama ve ihtiyaç doğarsa askeri yönlerini engelleme çabası birinci öncelik olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

            SİBER SALDIRILARDAN FAYDALANACAK
            Mossad, son on buçuk yılda temel misyonu ajanlar - insan istihbaratı - aracılığıyla bilgi toplamak olan bir casusluk ajansı olmasına rağmen, teknoloji ve siber savaşlardan giderek daha fazla yararlanmıştır.

            İnsan zekası ve sinyal zekasının bir kombinasyonu olan HUGINT olarak adlandırılan şeye yönelik eğilimin devam edeceği ve siber saldırılara ağırlık vereceği tahmin edilyor.

            YARDIMCI OLARAK A.'YI ATAYACAK
            Yine Haaretz'da yer alan bilgiye göre Barnea göreve geldikten kısa bir süre sonra, sadece A. olarak tanımlanabilecek birini yardımcısı olarak atamayı planlıyor.

            Barnea'nın göreve başlayacağı 1 Haziran'dan bir gün önce, 31 Mayıs'ta Yossi Cohen'in onuruna Mossad karargahında bir veda töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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            Mossad'da değişim!
            Haberler Dünya İsrail Dış İstihbarat servisi Mossad’da değişim Yossi Kohen gitti David Barnea geldi! Biden ve CIA ile ilişkiler…