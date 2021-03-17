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    • 17.03.2021 16:47
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    Başbakanı Johnson itibarı zedelenen -AstraZeneca aşısı için devrede!

    Son dakika haberi... -AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle , Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı. Başbakanı , Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.

    Johnson aşı için kendini feda etti

    Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.

    Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak." dedi.

    Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.



        İNGİLİZ SAĞLIK BAKANI HANCOCK'TAN ASTRAZENECA ISRARI: AŞIYI YAPTIRIN
        AstraZeneca Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtısına neden olduğu belirtilerek 19 ülke tarafından askıya alınan karara rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

        "AŞIYI YAPTIRIN"
        Üretici AstraZeneca, AB ve İngiltere'de yaklaşık 17 milyon kişinin bir doz aşı aldığını ve geçen hafta itibarıyla 40'tan az kan pıhtısı vakası rapor edildiğini söyledi. Yapılan açıklamada, rapor edilen kan pıhtısı vaka sayısının, genel popülasyondan beklenebilecek vakadan daha düşük olduğu belirtildi. Bakan Hancock, "Bu aşıların etkilerini her zaman gözden geçiriyoruz ve AstraZeneca Oxford aşısının şu anda İngiltere'de hayatları kurtardığını biliyoruz, bu yüzden çağrı alırsanız, aşıyı yaptırın" dedi.

        DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM
        Aşı kullanımını ilk olarak Danimarka'da askıya alınırken, ardından Norveç ve İzlanda'da aşı kullanımı durduruldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Letonya ve İsveç ise durdurma kararını alan diğer ülkeler oldu. Almanya, Fransa ve İtalya, EMA soruşturmasının sonucunu beklediklerini ifade ederken 'ihtiyati tedbir' olarak aşının kullanımını durdurmayı seçtiklerini açıkladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Ukrayna ise aşıyı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

        DSÖ'DEN ASTRAZENECA AÇIKLAMASI
        Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Johnson itibarı zedelenen Oxford-AstraZeneca aşısı için devrede!