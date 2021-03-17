DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

Aşı kullanımını ilk olarak Danimarka'da askıya alınırken, ardından Norveç ve İzlanda'da aşı kullanımı durduruldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Letonya ve İsveç ise durdurma kararını alan diğer ülkeler oldu. Almanya, Fransa ve İtalya, EMA soruşturmasının sonucunu beklediklerini ifade ederken 'ihtiyati tedbir' olarak aşının kullanımını durdurmayı seçtiklerini açıkladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Ukrayna ise aşıyı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.



DSÖ'DEN ASTRAZENECA AÇIKLAMASI

Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

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