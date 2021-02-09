Chambery Valisi tarafından "Fransa'yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında dava açılan imam Slim, Paris Temyiz Mahkemesinde dün hakim karşısına çıktı.
KARAR 31 MART'TA AÇIKLANACAK
Mahkeme Başkanı, tarafları dinledikten sonra duruşmanın sonucunun 31 Mart'ta açıklanması yönünde karar kıldı. Davada hazır bulunan Cumhuriyet Savcısı da mahkemeden imamın evine yönelik arama kararının "hukuksuz" olduğuna ilişkin görüş bildirerek kararın kaldırılmasını talep etti.
"GENÇLERİN KENDİLERİNİ RADİKAL UNSURLARDAN KORUMASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUM"
Slim, duruşma sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine polislerce sabahın 6'sında baskın yapıldığını ve "terör propagandası yapmakla" suçlandığının kendisine iletildiğini söyledi.
Evinde arama yapıldığını ve "Fransa için bir tehdit olduğu" gerekçesiyle yargılanacağının söylendiğini belirten Slim, 20 yıldan fazla süredir Fransa'da imamlık yaptığına dikkati çekti.