İmam Slim, "10 yıldan beri İslami dersler veriyorum ve bu alanda çalışmalar yürütüyorum. Özellikle Fransa'daki gençlerin kendilerini kötü alışkanlıklardan ve radikal unsurlardan koruması için mücadele veriyorum." diyerek, gençlere devamlı olarak toplumla kaynaşmaları, hoşgörülü olmaları nasihatinde bulunduğunu kaydetti.

Evinde yapılan arama sırasında telefonunun, ayrıca kendisi ile eşinin bilgisayarlarının incelemeye alındığını dile getiren Slim, polis raporunda da belirtildiği gibi terörizmle bağlantılı ya da suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını vurguladı.