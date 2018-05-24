;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

'de yapılacak lere yön vermek isteyen Avrupa, Erdoğan karşıtlığına hız verdi.

Fransız medyasının hedefinde Erdoğan var

'de yapılan tüm lere müdahale etmeye çalışan Avrupa medyasının hedefi yine oldu.

'da yayın yapan Dergisi, bu hafta kapağına Erdoğan'ı taşıyarak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısında yerini aldı.

FRANSIZIN SEÇİM ÇALIŞMASI
'te devam eden gösterileri görmezden gelen dergi, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının oy tercihini değiştirebilmek için kirli bir kampanyaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör deme küstahlığında bulunan dergi, Türkiye'de durumun kötü olduğunu yazdı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 09:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar