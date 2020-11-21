İNGİLTERE 25 RUS VE 20 SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞINA YAPTIRIM UYGULADI

İngiltere, Brexit sonrası tedbirlerin bir parçası olarak Temmuz ayında 25 Rus ve 20 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, yaptırımlar ile kara para aklanmasını durdurmayı amaçladığını ifade etmişti

İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı 25 Rus vatandaşı arasında Avukat Sergei Magnitsky'e kötü muamele uyguladığını ve ölümüne neden olduğunu iddia ettiği kişilerde yer almıştı.