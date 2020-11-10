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    • 10.11.2020 09:45
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'a tebrik mesajı!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile arasında imzalanan e ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den Azerbaycan'a tebrik!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile arasında imzalanan e ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

    Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a tebrik mesajı!