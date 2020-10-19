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    • Dünya
    • 19.10.2020 14:49
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    • 19.10.2020 14:51
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    Savaşacak askeri kalmayan gözünü gazilere dikti!

    zerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen , "Savunma birliklerimiz 2. gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

    Ermenistan gözünü gazilere dikti!

    İşgal ettiği 'daki çatışmalarda su karşısında ağır kayıplar veren , yaşlı genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Sahadaki askerlerinin kitleler halinde mühimmatlarını bırakıp kaçması, Ermenistan'ı bu anlamda zor duruma soktu.

    Yaşlılar cephede

    Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı askerlerinden medet ummaya başladı. Daha önce takviye olarak bir grup yaşlıyı cepheye süren Ermenistan, şimdi de 2. gazilerinin birliklerine yardımcı olduğunu ve Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu iddia edildi.

    Azerbaycan sağlam adımlarla ilerliyor

    Azeerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu söyleyen Ermenistan'ın dünden beri 2 savaş uçağı ve bir İHA'sı düşürüldü. Önemli noktada bulunan bir köprü ve 13 köy ise bu sabah itibariyle Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı.

    60'a yakın sivil hayatını kaybetti

    Cephede Azerbaycan'a karşı koyamayan Ermenistan'ın sivillere yönelik füzeli saldırılarında ise bugüne kadar neredeyse 60 sivil hayatını kaybetti.

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    Haberler Dünya Savaşacak askeri kalmayan Ermenistan gözünü gazilere dikti!