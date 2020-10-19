Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi'nde Ermenistan'a destek veren ülkelere sert çıktı

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir.

Biz neden Azerbaycan'da varız. Ne diyorlar Minsk 3'lüsü (ABD, Fransa, Rusya). Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar.

Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan, Ermeniler'den topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyor. İnanıyorum ki bu toprakları Ermeniler'den alacaklar.

Hayırdır Amerika ne işin var burada. Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil.

Ermenistan, Azerbaycan'ı ateşkese rağmen yine vurdu. Biz ses verince de Batı, "Türkiye'ye bakın hiç sessiz durmuyorlar" diyor. Sessiz durmayacağız.

Şırnak'ın bir tarafı Irak bir tarafı Suriye. Her iki bölgede de acılar yaşanıyor. Terör örgütleri sizi istismar ederler, bunlar kendi çıkarları için burada bulunan ülkeler için savaşıyorlar.

FATİH: KEŞFE GİDEN YOL

Karadeniz'de büyük bir keşfe imza atan Fatih'in belgeseli 'Fatih: Keşfe Giden Yol', dün televizyonlarda izleyiciyle buluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin anlatıldığı belgeseli, sosyal medya hesabından "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi Fatih sondaj gemimizin hikayesini anlatan; Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli" ifadeleriyle paylaştı.