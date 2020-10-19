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    • 19.10.2020 10:56
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    , kullandığı için 'ya şikayet etti

    , tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için cephede emin adımlarla ilerlerken Ermeni askerleri Bayraktar 'lar nedeniyle cepheden firar ediyor. Ermenistan  Sarkisyan da Azerbaycan'ı Türk SİHA'larını kullanması nedeniyle 'ya şikayet etti.

    Ermeni Cumhurbaşkanı ağlıyor!

    tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için karşı harekat gerçekleştiren , cephede emin adımlarla ilerliyor. Büyük hezimete uğrayan ve 'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan ise 'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istedi. Ermenistan Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi.

    ONLARCA GÖRÜNTÜ YAYINLANMASINA RAĞMEN "SİVİLLERİ VURUYORLAR" YALANINA SARILIP NATO'YA ÇAĞRI YAPTI
    Sarkisyan, Erivan'ın savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının 'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor). Türkiye'nin "Bayraktar" adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu."

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    Haberler Güncel Ermenistan, Azerbaycan'ı SİHA kullandığı için NATO'ya şikayet etti