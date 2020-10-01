Fransa'da yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'e halkın güveninin gittikçe azaldığını ortaya koydu.

7 FARKLI ANKETLE ORTAYA ÇIKTI

Ülkede yapılan 7 farklı güven anketinin eylül ayı ortalamasına göre, ağustos ayında Macron'a yüzde 41 civarında olan güven geçen ay yüzde 2,4 puan düşerek yüzde 38,7'e geriledi.