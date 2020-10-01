PANİKYAN!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, köşeye sıkıştı! Dünyaya 'yardım edin' çağrısı yaptı. Azerbaycan lideri Aliyev ise kararlı mesajını paylaştı: Karabağ bizim. Topraklarımızdan çıkın!

Azerbaycan, topraklarına saldıran Ermenistan'a karşı operasyon başlattı. İki bin 300 Ermenistan askeri öldürülürken 130 tank, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sisteminin imha edildiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Karabağ bizim kendi, kadim tarihi topraklarımızdır. Tek şartımız, Ermenistan ordusunun topraklarımızdan çekilmesidir" açıklaması yaptı.

Ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise paniğe kapıldı! Washington Post'a konuşan katil başbakan, "Erdoğan ile olan dostluğuyla övünen Trump, şu ana kadar sessiz kaldı" diyerek adeta yardım çağrısı yaptı.

MACRON YİNE AYNI

Fransa lideri Macron, Akdeniz'i karıştırmaya kalktı. Şimdi de Azerbaycan topraklarını işgal eden ve sivilleri hedef alan Ermenistan'a destek çıktı. "Türkiye Azerbaycan'a verdiği destek mesajlarını kabul etmeyiz" açıklaması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, ülkesine dayanışma ve manevi destek veren Türk halkına teşekkür etti. "Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor" dedi.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü açıkladı. Uçaklardan birinin Türk F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddiaları yalanladı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri bir bir imha etti.