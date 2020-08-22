Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, salgında ikinci dalganın başladığını ve devam edeceğine dikkat çekmişti.

Güney Kore'de günlük vaka sayıları 1 haftayı aşkın süredir 300'ün üzerinde seyrederken, vakaların çoğu ise başkent Seul ve çevresinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta başkentte bulunan Srang Jeil Kilisesi'nde yapılan ayine katılan 4 bin 500 kişinin 313'ünde korona virüs tespit edilmişti.

Yetkililer, kiliseyi ibadete kapatmış ve ayine katılan herkesin karantina altına almıştı.

Öte yandan Güney Kore'de bugüne kadar 17 bin 2 kişide Covid-19 tespit edilirken, 309 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.