ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın yazdığı "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man?) kitabından bazı bölümler Salı günü Amerikan medyasına yansıdı.

"SINAVA KENDİ YERİNE PARAYLA BAŞKASINI SOKTU"

Mary Trump 14 Temmuz'da yayımlanması planan kitapta, amcası Donald Trump'ı babasının baskısı altında "yalancı bir narsist" olarak tanımlıyor. Kitabın New York Times gazetesinde yayımlanan bölümlerine göre, "hile yapmanın amcası için bir yaşam stili" olduğunu belirten Mary Trump, Donald Trump'ın kolejde okurken Pennsylvania Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'na girebilmek için kendisinin yerine sınava girmesi için başkasına para verdiğini iddia ediyor. Trump'ın kendisini gerçekte olduğundan daha iyi gösterebilmek için "yalan"ı kullandığını öne süren Mary Trump, amcasını "gülünç ve saçma iddialar" olmakla suçluyor.