MARK ESPER'A ''MEVCUT YAKLAŞIMI GÖZDEN GEÇİRİN'' ÇAĞRISI

Atılan bu adımlarla Kongre'nin bu sürecin yıllar değil aylar içinde tamamlanması niyetinde olduğunu gösterdiğinin altı çizilerek, ''Pentagon'un bu konuda kendi takvimini ya da Kongre'nin niyetini takip etmediği açık. Mevcut yaklaşımı gözden geçirmeniz ve Türkiye'nin yasa gereği üretim hattından hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için harekete geçmeniz çağrısında bulunuyoruz'' denildi.

"ELİMİZ ZAYIFLIYOR"

Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 üretim hattından çıkarılması sürecini geciktirerek, ''Türkiye'ye verilmek istenen mesajı zayıflattığı ve ABD'nin Türkiye'yi yön değiştirmeye zorlayacak diplomatik ve jeopolitik çabalara da zarar verdiği'' belirtildi.

SENATÖRLER TÜRK ÜRETİCİLERLE AKTİF SÖZLEŞMELERİN LİSTESİNİ İSTEDİ

Dört senatör mektubun son bölümünde, 21 Şubat 2020 tarihli talimatın verilmesinden kimin sorumlu olduğu ve Türkiye'nin Kongre'nin talimatı doğrultusunda F-35 programından neden derhal çıkarılmadığı konusunda kendilerine bilgi verilmesini talep etti.

Senatörler ABD Savunma Bakanı Mark Esper'dan bu mektuba vereceği cevapta, Türk üreticilerle hala yürürlükte olan bütün sözleşmelerin listesini ve bu sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini de vermesini istedi.