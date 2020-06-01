Son dakika: ABD'nin başkenti Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür devam eden protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün geceki protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanın 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalılar." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu akşamdan geçerli olmak üzere Washington DC'de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları, yayımlanan kararnameyle belirlendi. Buna göre, 21.00-06.00 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek.

Bu arada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarın Washington DC'de ön seçim düzenlenecek.

Kararnamede sokağa çıkma yasağının ön seçimleri etkilemeyeceği, sandıkların sabah 08.00'de açılacağı kaydedildi.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.



Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.



