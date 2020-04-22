Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da Coronavirüs'ü yenen iki doktorun ten rengi değişti

    'da virüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti. Nedeninin ise karaciğerdeki hasardan meydana geldiği belirtildi Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da, hastaları tedavi eden . ve . büyük değişime uğradı. Hastalığı yenen 2 doktorun daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Virüsün karaciğerlerini yıprattığı açıklandı.

    'Kara'navirüs
    'da virüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti. Nedeninin ise karaciğerdeki hasardan meydana geldiği belirtildi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da, hastaları tedavi eden . ve . büyük değişime uğradı. Hastalığı yenen 2 doktorun daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Dr. Hu Weifeng, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.

    Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.



    Dr. Yi Fan böyleydi


    Bu hale geldi.



    Dr. Hu Weifeng böyleydi.



    Bu hale geldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Vuhan'da Coronavirüs'ü yenen iki doktorun ten rengi değişti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri