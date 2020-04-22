Vuhan'da virüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti. Nedeninin ise karaciğerdeki hasardan meydana geldiği belirtildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da, hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng büyük değişime uğradı. Hastalığı yenen 2 doktorun daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Dr. Hu Weifeng, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.
Dr. Yi Fan böyleydi
Bu hale geldi.
Dr. Hu Weifeng böyleydi.
Bu hale geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da, hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng büyük değişime uğradı. Hastalığı yenen 2 doktorun daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi. Dr. Hu Weifeng, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.
Dr. Yi Fan böyleydi
Bu hale geldi.
Dr. Hu Weifeng böyleydi.
Bu hale geldi.