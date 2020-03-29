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Son dakika: Netanyahu'nun danışmanı , Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı 'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı.

  • Dünya
  • 30.03.2020 06:30
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 06:34
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Netanyahu'ya korona şoku!

Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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