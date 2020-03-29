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'de vaka sayısı 3 bin 865'e ulaştı

'de, 'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip tespit edilenlerin sayısı 3 bin 865'e ulaştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

  • Dünya
  • 29.03.2020 11:21
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 11:21
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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 3 bin 865'e ulaştı

'de, yeni tip (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 865'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 249 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 3 bin 865'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 66'sının durumunun ağır olduğu, 89 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında, tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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