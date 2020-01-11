Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan ve Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmede Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunmuştu. Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.