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  • 12.01.2020 00:32
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 01:29

Son dakika: ve çağrı yapmıştı! 'da Hafter i kabul etti

Son dakika haberine göre, 'nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı güçler, ve ’nın Libya'ya yönelik ortak çağrısını kabul etti.

'nın doğusundaki darbeci Hafter'e bağlı güçler, ve 'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak çağrısını kabul etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan ve Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmede Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunmuştu. Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.

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