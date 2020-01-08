Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin tekrar bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da katıldı.







MASADA O KONU VARDI

Liderler görüşmede İran-ABD gerilimi, Libya ve Suriye konularını ele aldı.