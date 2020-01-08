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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 17:04

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin tekrar bir araya geldi!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile lideri Putin hattının açılmasının ardından tekrar bir araya geldi. Liderler, İran-ABD gerilimi, Libya ve Suriye'yi ele aldı. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve da katıldı.

Erdoğan ve Putin tekrar bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Devlet Başkanı ile yeniden bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeye her iki ülkenin dışişleri ve da katıldı.



MASADA O KONU VARDI
Liderler görüşmede İran-ABD gerilimi, Libya ve Suriye konularını ele aldı.

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