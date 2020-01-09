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  • 09.01.2020 22:14
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 22:17

Son dakika haberi! Darbeci Hafter Türkiye ve 'nın çağrısını reddetti

Son dakika haberine göre ’nın doğusundaki darbeci lider , çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı.

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