Son dakika haberine göre Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek 'askeri operasyonlara' devam edeceğini açıkladı. Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek 'askeri operasyonlara' devam edeceğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı! İşte o metin
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