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  • 11.12.2019 00:15
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 00:18

li gazeteci Doctare, 'ye tepki olarak Nobel madalyasını iade ediyor

'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci , 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

İsveçli gazeteci skandala sessiz kalmadı

'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, 'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Gazeteci de protestoya katılarak konuşma yaptı.

Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, "İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk." ifadesini kullandı.

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, "27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim." dedi.

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