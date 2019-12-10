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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 21:20

MSB'den "" tepkisi! Tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır

'ndan Miloseviç'in destekçisi yazar Peter 'ye 2019 Edebiyat Ödülü verilmesi bir tepki daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Miloseviç’in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Nobel tepkisi!

(MSB), Miloseviç'in destekçisi yazar Peter 'ye 2019 Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.


Fotoğrafta: Peter Handke

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

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