Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon'un Black Friday gününde yapılan alım-satımlardan FETÖ'ye kaynak sağlandığı ortaya çıktı.

FETÖ, Amazon Smile'ın alışverişlerinden vakıf ve derneklere aktardığı yardım payını himmete çevirdi. FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşu olan ve başında Fetullah Gülen'in sağ kolu Alp Aslandoğan'ın bulunduğu Ortak Değerler için İttifak Vakfı (AfSV) Amazon'un bağış listesine girdi. Akşam'ın haberine göre Amazon'un 'Amazon Smile' adlı yan sitesinin üzerinden black friday kampanyaları esnasında gerçekleşen milyarlarca dolarlık alım satım işlemlerinden vakıflara ayrılan paydan örgüt de yararlandı.





SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

FETÖ'nün vakfı AfSV de sosyal medyadan örgüt üyeleri ve sempatizanlarına "Kara Cuma'da Amazon Smile'dan alışveriş yapıp bizi destekleyin. Aldığınız ürünlerden Amazon üzerinden AfSV'ye bağış yapılmaktadır" şeklinde mesajlar paylaşıldı.





HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMIYORLAR

ABD'deki FETÖ vakıf ve dernekleri, dünya genelindeki doğal afet ve felaketlerin yanı sıra Kurban Bayramı için de "ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere" adı altında bağış kampanyaları düzenliyor. FETÖ, alışveriş işlemlerinden elde edilen gelirlerin belli bir kısmının bağış olarak verildiği internet sitelerini ilk kez kullanıyor. Örgütün bu yöntemle ne kadar bağış topladığı ise merak konusu.

AfSV'nin başındaki Alp Aslandoğan, sosyal medyadan 'Bağış yapın' çağrısında bulundu.





ELEBAŞININ SÖZCÜSÜ

AllIance for Shared Values (Ortak Değerler için İttifakı) vakfı ABD'deki FETÖ yapılanmasının çatı derneği olarak biliniyor. Bu çatı altında FETÖ derneği ve vakfı olan Dinlerarası Diyalog Enstitüsü, Gülen Enstitüsü, Atlantic Institute, The Peace Island Institute, The Rumi Forum, The Pacifica Institute, The Dialogue Institute of the Southwest ve Niagara Foundation vakıf ve dernekleri bulunuyor.Alp Aslandoğan ise Batı basınında "FETÖ elebaşı Gülen'in Sözcüsü" olarak tanımlanıyor. Aslandoğan, FETO'nun Pensilvanya'daki gazeteci toplanmalarını organize eden kişi olduğu gibi Fetullah Gülen'in tüm açıklamalarını bizzat yapıyor. AfSV'nin de Genel Müdürü olan Aslandoğan, örgütün açıklamalarını AfSV'nin sitesinden yayımlıyor.