Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'de ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Rejim tarafından yapılan taciz atışlarına mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilirken, bölgenin statüsü Astana sürecinin en önemli konu başlıkları arasında geliyor.

EN GÜNEYDEKİ NOKTAYA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar Esed, İdlib'in en güneyindeki Türk gözlem noktasına 15 kilometre yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.







İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktası yer alıyor. Esed en güneydeki Türk askeri noktasına yaklaştı.







Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed için geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN BAYRAK DETAYI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlere veren 120 saatlik sürede artık sona yaklaşılmış durumda... Bir yandan teröristlerin çekilme hareketliliği izlenirken, bir yandan da gözlerin çevrildiği yer Aynel Arab ve Münbiç'ti... Rusya bayrağı ile Esad rejiminin bayrağı Aynel Arab'ta yan yana dalgalanmaya başlamıştı. Ardından iki gün sonra farklı bir nokta daha Rusya ve rejim bayraklarının dalgalandığı görülmüştü. Fakat gelişen süreçte artık yeni noktalarda da bayraklar ve bir yandan da rejim askerlerine dair hareketlilikler gözlenmeye başlandı.