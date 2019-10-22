PKK/YPG'li teröristler, yıllardır destek aldığı ABD'nin bölgeden çekilmesi üzerine çıldırdı. Suriye Kamışlı'dan Irak'ın batısına geçen ABD konvoyuna saldırdı. Terörist gruplar, kasalar dolusu çürük patates yağmuruna tuttukları askerleri, ellerindeki dövizlerle de protesto etti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, önceki gün Suriye'den çekilen yaklaşık bin Amerikan askerinin Irak'ın batısına gideceğini açıklamıştı.
YPG GİDERSE harekat durur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu: Tüm YPG teröristlerinin bölgeden ayrıldığından emin olursak o zaman harekatı durdururuz.
NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ
İsrail Başbakanı Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti. Rivlin de görevi Gantz'a vereceğini bildirdi.
Mehmetçiğe büyük destek
İSTANBUL Bakırköy'de çok sayıda Rumeli ve Balkan dernek temsilcisi bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Etkinliğe katılan Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Aga, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.
ASKERİ ARACA HAİN PUSU
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı intifilak etti. Olayda 6 asker ile 3 korucu yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
BAŞKANLARA GÖZALTI
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil Belediye Başkanları gözaltına alındı. Bu arada "harekata" karşı gösteri yapmak isteyen bazı HDP'li vekillere izin verilmedi.
YAĞMACILARA YAKIN MARKAJ
Şili'de ulaşıma yapılan zamma karşı vatandaşlar ayaklandı. Gösteride 8 işi öldü. Bu arada ülkedeki ünlü markaları yağmalamaya başlayan göstericilere polis ateş açtı. Mağaza ve fabrikalarda yangın çıktı. 5 kişi yandı.
"KÜRTLER'E SÖZ VERMEDİK"
ABD Başkanı Donald Trump, PKK/YPG'yi kızdıracak yeni bir açıklama yaptı. Suriye konusuna ilişkin "Suriye'de ateşkese uyuluyor ufak çatışmalar devam ediyor. Kürtlere sizi 400 yıl koruyacağız diye söz vermedik" dedi.
O FETÖ'CÜ YAKALANDI
Hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar verilen eski Ergenekon savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul Esenyurt'ta jandarma tarafından yakalandı. Dalkuş, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden beri aranıyordu.
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