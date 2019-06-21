Eylül 2015'te ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Daha önce birçok kısa filmi çekilen Aylan Bebek'in hikayesi ve insanlık utancı şimdi dram film olarak beyaz perdeye aktarılacak. Ancak bu konuda önemli bir sürpriz ortaya çıktı. Taba-AmCham Başkanı Ali Osman Akat'ın davetiyle 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek olan Amerikalı aktör ve insani yardım elçisi Steven Seagal da bu özel projede yer alacak.
Çekimleri Bodrum'da gerçekleşecek Aylan Bebek filminde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek. Ana sponsor olan Taba-AmCham dışında filme Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve Hotel Ambrosia katkı sağlıyor. Yıl sonuna doğru planlanan Aylan Bebek filminin sponsorluğunu üstlenen Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Taba-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti üzerine 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek olan Steven Seagal, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
YAPIMCISI GEORGE EDDE OLDU
Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini ise İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya yapacak.
Çekimleri Bodrum'da gerçekleşecek Aylan Bebek filminde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek. Ana sponsor olan Taba-AmCham dışında filme Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve Hotel Ambrosia katkı sağlıyor. Yıl sonuna doğru planlanan Aylan Bebek filminin sponsorluğunu üstlenen Türk Amerikan İş Adamları Derneği (Taba-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti üzerine 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek olan Steven Seagal, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
YAPIMCISI GEORGE EDDE OLDU
Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini ise İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya yapacak.
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