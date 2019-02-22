Suudi Arabistan'ın 'katil' lakaplı Veliaht Prensi Selman'a, Pakistan'da altın kaplamalı yarı otomatik (Prens'e Heckler & Koch MP5K) bir silah hediye edildi. Avrupa'ya gidemediği için Asya turu organize edilen Selman ziyarette, Pakistan'la 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı. Selman, Pakistan'dan sonra Hindistan'a geçti.
- Dünya
- 22.02.2019
- Gazete
Selman’ın silahı
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