Rusya S400'lerin geleceği tarihi açıkladı

Türkiye'nin S-400 alması, ABD ve Yunanistan gibi ülkelerde tedirginlik yaratıyor. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sistemlerinin, anlaşmaya uygun olarak 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.

"TESLİMAT SÜRESİNİ İKİ KERE ÖNE ÇEKTİK"

Kommersant gazetesine konuşan Şugayev, "Türkiye'nin sipariş portföyü şu anda 1 milyar doların üzerinde. Bildiğiniz gibi, 2017 yılında S-400 anlaşması imzalandı. Teslimat süresini iki kere öne çektik ve 2019 sonbaharında yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." dedi.