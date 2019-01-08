Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.01.2019 03:46

İngiliz parlamentosundan hükümete "anlaşmasız " darbesi

İngiliz parlamentosu hükümetin Avrupa Birliği'nden () anlaşmasız olarak ayrılmasının önüne geçmeye dönük bir yasa değişikliğini kabul etti. Siyasi gözlemcilere göre, bu akşam yapılan oylamanın sonucu, Başbakan 'in gelecek hafta parlamentoda oylanacak anlaşmasının da geçme şansının düşük olduğunu teyit etti.



Parlamentoya getirilen finansman yasa tasarısında anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik olarak ana muhalefet partisinin teklif ettiği değişiklik 296'ya karşı 303 oyla kabul edildi.

Değişikliğe göre, İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık için ayıracağı bütçeyi, parlamentonun onayı olmadan kullanamayacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİngiliz parlamentosundan hükümete "anlaşmasız Brexit" darbesi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar