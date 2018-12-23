Bugünkü
Takvim

Sarı yelekliler Tuileries Bahçeleri'ne tuvaletlerini yaparken görüntülendi

Suyunu çıkardılar
'da benzin fiyatlarındaki artışı etmek için 17 Kasım'da sokağa çıkan Sarı Yelekliler, eylemlerine dün de devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan ve Macron'u protesto eden eylemcilere polis sert müdahale etti. Yüzlerce kişi yaralanırken 1 eylemcinin de öldüğü belirtildi. Haftalardır sokakları yakıp yıkan eylemciler, dün Tuileries Bahçeleri'ne tuvaletlerini yaparken görüntülendi. Bu durum, "Aşıklar şehri , artık tuvalet gibi kokuyor" yorumunu beraberinde getirdi.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSarı yelekliler Tuileries Bahçeleri'ne tuvaletlerini yaparken görüntülendi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar