Sarı yelekliler Tuileries Bahçeleri'ne tuvaletlerini yaparken görüntülendi

Fransa'da benzin fiyatlarındaki artışı protesto etmek için 17 Kasım'da sokağa çıkan Sarı Yelekliler, eylemlerine dün de devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan ve Macron'u protesto eden eylemcilere polis sert müdahale etti. Yüzlerce kişi yaralanırken 1 eylemcinin de öldüğü belirtildi. Haftalardır sokakları yakıp yıkan eylemciler, dün Tuileries Bahçeleri'ne tuvaletlerini yaparken görüntülendi. Bu durum, "Aşıklar şehri Paris, artık tuvalet gibi kokuyor" yorumunu beraberinde getirdi.
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