Fransa'da akaryakıt zamlarını bahane edenler, "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlendi. 17 Kasım'da sokağa inen 'Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetini protesto eden binler, Paris sokaklarını ateşe verdi. Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Dior ve Lous Vuitton gibi mağazaları ve marketleri yağmalayan göstericiler, park halindeki araçları da devirdi. Sarı Yelekliler, ATM'leri de yerle bir etti. Göstericilere "Haydut" diyen Macron, ortantısız güç kullanan polislere de övgüler dizdi.
İKİYÜZLÜ DAVRANDILAR
Gezi'de Türkiye'ye savaş alanı gibi gösteren ve hükümeti hedef alan Avrupa, yine ikiyüzlü davranmayı seçti. Gezi'de gözünü Taksim'den ayırmayan Avrupa, Paris'teki isyan ateşinin kendilerine de sıçramasından korkup birlikte harekete geçti. Avrupa medyası, Paris'teki olayları görmezden geldi! Basın, 'Sarı Yelekliler'i kötüleyip, Macron'u harekete geçmeye davet etti. Bu durum Avrupa'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha belgeledi.
OHAL SİNYALİ
16 GÜNDÜR süren 'Sarı Yelekliler' isyanının bilançosu belirlendi. Gösterilere ülke genelinde 75 bin ve Paris'te ise binlerce kişinin katıldığı belirtildi. 17 Kasım'dan beri süren gösterilerde, 890 kişi yaralandı, bin 81 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Macron ise dün sabah protesto gösterilerinin en ateşli noktası olan Zafer Takı ve çevresini inceledi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasında bulunarak olağanüstü hal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.
Fransız Le Parisien gazetesi, "Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmiyor, hükümet hızlı bir şekilde harekete geçmeli" mesajını gönderdi.
Alman Welt am Sonntag gazetesi, "Şimdi bu devrim mi?" başlığıyla göstericileri eleştirdi.
Belçikalı De Standaard gazetesi Macron'un "Hiçbir şey Paris'teki şiddete gerekçe gösterilemez" ifadesini manşete taşıdı.
Avusturyalı Kurier gazetesi "Sarı yelekliler Paris'i yaktı" başlığını kullandı.
Hollandalı yayın kuruluşu NOS, yeni protestların engellenmesi için OHAL ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.
İspanya'nın ünlü El Pais gazetesi, "Sarı Yelekliler Paris'i kaosa sürükledi" dedi.
İtalyan Corriere della Sera ise "Sarı Yelekliler'de şiddet zamanı" başlığını kullanarak, Macron hükümetinin gerekeğini yapacağını kaydetti.
"Sarı Yelekliler"in öfkesi bitmedi. Bir gelinlik mağazasının camını kıran göstericiler, cansız mankene de sarı yelek giydirdi.
İKİYÜZLÜ DAVRANDILAR
Gezi'de Türkiye'ye savaş alanı gibi gösteren ve hükümeti hedef alan Avrupa, yine ikiyüzlü davranmayı seçti. Gezi'de gözünü Taksim'den ayırmayan Avrupa, Paris'teki isyan ateşinin kendilerine de sıçramasından korkup birlikte harekete geçti. Avrupa medyası, Paris'teki olayları görmezden geldi! Basın, 'Sarı Yelekliler'i kötüleyip, Macron'u harekete geçmeye davet etti. Bu durum Avrupa'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha belgeledi.
OHAL SİNYALİ
16 GÜNDÜR süren 'Sarı Yelekliler' isyanının bilançosu belirlendi. Gösterilere ülke genelinde 75 bin ve Paris'te ise binlerce kişinin katıldığı belirtildi. 17 Kasım'dan beri süren gösterilerde, 890 kişi yaralandı, bin 81 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Macron ise dün sabah protesto gösterilerinin en ateşli noktası olan Zafer Takı ve çevresini inceledi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "OHAL ilan etmek benim için tabu bir şey değil" açıklamasında bulunarak olağanüstü hal ilan edilme ihtimali olduğunun sinyalini verdi.
Fransız Le Parisien gazetesi, "Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmiyor, hükümet hızlı bir şekilde harekete geçmeli" mesajını gönderdi.
Alman Welt am Sonntag gazetesi, "Şimdi bu devrim mi?" başlığıyla göstericileri eleştirdi.
Belçikalı De Standaard gazetesi Macron'un "Hiçbir şey Paris'teki şiddete gerekçe gösterilemez" ifadesini manşete taşıdı.
Avusturyalı Kurier gazetesi "Sarı yelekliler Paris'i yaktı" başlığını kullandı.
Hollandalı yayın kuruluşu NOS, yeni protestların engellenmesi için OHAL ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.
İspanya'nın ünlü El Pais gazetesi, "Sarı Yelekliler Paris'i kaosa sürükledi" dedi.
İtalyan Corriere della Sera ise "Sarı Yelekliler'de şiddet zamanı" başlığını kullanarak, Macron hükümetinin gerekeğini yapacağını kaydetti.
"Sarı Yelekliler"in öfkesi bitmedi. Bir gelinlik mağazasının camını kıran göstericiler, cansız mankene de sarı yelek giydirdi.
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