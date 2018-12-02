Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

2 Aralık 2018 Pazar, 19:50:57 Güncelleme: 19:55:42
Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Macron'un ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech eşlik etti.

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Macron bölgede görev yapan polis ekipleri ve itfaiyecileri selamladı.

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zam kararının ardından başlayan ve 15 gündür devam eden Sarı Yelekliler protestosu yerini şiddet eylemlerine bıraktı.

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Çok sayıda kişi Fransa'da günden güne zorlaşan hayat şartlarını protesto etmek için ülkenin çeşitli yerlerinde eylemler düzenliyor.

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