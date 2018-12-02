Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te

Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

2 Aralık 2018 Pazar, 19:50:57 Güncelleme: 19:55:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





