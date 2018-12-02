Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Pariste

Sarı Yelekliler protestosunun ardından Macron Paris'te
Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.
2 Aralık 2018 Pazar, 19:50:57
Güncelleme: 19:55:42
Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.
Macron'un ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech eşlik etti.
Macron bölgede görev yapan polis ekipleri ve itfaiyecileri selamladı.
Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zam kararının ardından başlayan ve 15 gündür devam eden Sarı Yelekliler protestosu yerini şiddet eylemlerine bıraktı.
Çok sayıda kişi Fransa'da günden güne zorlaşan hayat şartlarını protesto etmek için ülkenin çeşitli yerlerinde eylemler düzenliyor.