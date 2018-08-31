ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Amerikalı teknoloji şirketi Google'ı hedef aldı. Trump, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor" diye çıkıştı. Google'ın buna cevabı ise çok acı oldu. Bir grup Trump karşıtının yaptığı iddia edilen ve 'Google bombalaması' olarak bilinen olayda Google'ın algoritması değiştirildi ve "İdiot" diye arama yapıldığında Donald Trump görsellerinin çıkması sağlandı. Google bu olayla ilgisi olmadığını söylese de en azından kendi algoritmasına zarar veren bu durumun önüne geçmediği de ortaya çıktı.
Bombaşkan
Başkan Trump medyadan sonra Google’a da çattı. Ünlü arama motorunun cevabı ise sert oldu. Google’da “İdiot” diye arama yapınca Trump’ın fotoğrafı çıkmaya başladı
Etiketler: google , donald trump , İdiot
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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