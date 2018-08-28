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'ye büyük darbeye hazırlanıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans işlemlerinde bankalarını saf dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılması gerektiğini açıkladı.

Rusya ABDye büyük darbeye hazırlanıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans ödemelerini bankaları üzerinden yapmamak için yolların bulunması gerektiğini söyledi.

Ryabkov, "Rossiya 1" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Maalesef henüz dolar olmadan yaşamamız imkansız. ABD gerçekten bu konuda büyük bir güç ve özellikle finans ve ekonomi alanında onları göz ardı edemeyeceğimiz bir tavırdalar" dedi.

Ryabkov, tüm ülkelerin doların kilit rezerv dövizi olarak kullanılması konusunda zamanında endişe duymadıklarını ve ABD'nin herhangi bir nedenden bu durumu kötüye kullanabileceğini düşünmediklerini belirtti ve ekledi:

"Küresel dövizlerin çeşitlendirilmesi, ulusal dövizlerdeki ödemelerin genişletilmesi ve Amerika'nın bankalarındaki hesaplarına bağlı kalmayacağımız bir şemaya geçmemiz gerek."

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 10:30
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