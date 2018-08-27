Bakan Albayrak ile Fransız mevkidaşından ortak açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransa'da mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi.
Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bildirildi.
Görüşmenin ardından 2 bakanın ortak bir basın toplantısı da düzenleneceği belirtildi.
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