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Bakan Albayrak ile Fransız mevkidaşından ortak açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Fransa'da mevkidaşı La Maire ile bir araya geldi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin ardından 2 bakanın ortak bir basın toplantısı da düzenleneceği belirtildi.

  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 15:42
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