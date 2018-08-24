Yol Durumu
  1. İsrail mahkemesinden provokatif Mescid-i Aksa adımı

tarihi hatayı düzeltti

hesabında ’nün dan çekilmiş fotoğrafını ’Himalayalar’da karla kaplı bir göl’ diye paylaşan (), tepkiler üzerine bu hatayı düzeltti.

NASA tarihi hatayı düzeltti
Instagram hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir astronotu tarafından 'nün dan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan , Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan'ın örgütlediği Türk kullanıcılarının tepkisinin ardından bu hatayı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti. Van Gölü'nün fotoğrafına 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan Dernek Başkanı Özkan, uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, 'de bu konuda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarında yer almak istediğini söyledi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 24 Ağustos 2018, Cuma 19:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar