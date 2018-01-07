Sarayda kavga

ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bir dizi iddianın yer aldığı, Michael Wolf imzalı 'Ateş ve Öfke', 9 Ocak yerine 5 Ocak'ta piyasaya çıktı. 1 milyon adet olarak satışa sunulan kitap, 24 saatte tükendi. Başta Trump olmak üzere first Lady Melania Trump ve Ivanka Trump'ı zor durumda bırakan kitap, Beyaz Saray'ı da paniğe itti. Kitapta birçok iddia dikkat çekerken, Melania Trump ve Ivanka Trump arasındaki gerilimin de üst seviyede olduğu satırlara yansıdı. İşte kitaptan o bölümler:
'KIZGIN GOLF YÜZÜ' Melania Trump ve Ivanka Trump, birbirlerini hiç sevmez. Ivanka ile Melania'nin Beyaz Saray'da bağırarak birçok kez tartışma yaptığını hizmet görevlileri dahi biliyor. IVANKA Trump'ın başkanlık ihtimali nedeniyle Beyaz Saray'daki kızgınlık ve öfke, Melania Trump'ı çılgına çeviriyor. DAMAT Jared Kushner de, Melania Trump'tan hoşlanmıyor. Birçok kez Oval Ofis'te Trump ailesi sert tartışmalar yaptı. TRUMP yemin töreninde çok sinirliydi. Trump'ın törenden keyif almamasının bir nedeni, üst düzey isimlerin gelmeyecek olmasıydı. Trump gün boyunca 'kızgın golf' yüzünü takındı. Omuzlarını kamburlaştırıp kollarını salladı ve burnundan soludu.
30 BAŞVURU
Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dünkü basın brifinginde, kitabın yazarı Wolff'un Beyaz Saray'a girmek için 30, Trump ile görüşmek için de 20'ye yakın başvuru yaptığını, ancak bunların kabul edilmediğini ve kitabın gerçeklerle uyuşmayan birçok iddiayı içerdiğini savunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.