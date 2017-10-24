Suikastın dosyaları

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Yıllardır komplo teorilerine konu olan ABD tarihinin en gizemli olaylarından Kennedy suikastı ile ilgili tüm gizli dosyaların yayınlanmasına karar verildi. 3 binden fazla dosyanın 54 yıl sonra açığa çıkacağı günün perşembe olduğu belirtildi.
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