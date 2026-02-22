SON DAKİKA
22 Şubat 2026 - Günlük kare güncel bulmaca

22 Şubat Pazar 2026 gününe ait kare bulmaca yayınlandı. 22 Şubat’a ait en güncel kare bulmacayı çözebilirsiniz. İşte yayınlanan kare bulmaca ve soruları…

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2026 , 07:03

Suriye’de YPG’nin hava lojistik ağı kesildi! Kamışlı Havalimanı Şam’a devredildi | Şara’dan entegrasyona özel atama
CHP’li belediyeler vatandaşı çöp çamur çukura mahkum etti
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Avrupa ABD ve Çin arasında stratejik yön arayışında: Kurtarıcı Türkiye
İETT otobüsünde 28 Şubat kafası: Köpeğiyle bindi, başörtülü yolcuya hakaretler yağdırdı | Şahıs gözaltına alındı
Doğal gaz abonelik işlemlerinden devrim! 6 taksitle ödenebilecek 65 yaş üzeri ödemeyecek
Kul tövbe edince Allah sevinir
Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber’de açıkladı
Bağcılar’da 6 yerinden bıçaklanan Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehdit mesajları: Konum at oğlum
Aslan yine Avrupa mağduru! Konyaspor - Galatasaray: 2-0 | MAÇ SONUCU
Bill Clinton’a jakuzi kıskacı: Kapalı kapılar ardında epstein sorgusu
Trump’tan yeni vergi hamlesi: Tüm ülkelerde geçerli olmak üzere yüzde 15’e çıkarttı
Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
Bugün akşam ezanı ne zaman okunacak? 21 Şubat il il iftar vakitleri ve sahur saatleri listesi
Eski Prens Andrew’a baskında şeytani ritüel! Kanlı at dört nala koştuktan 666 gün sonra…
Fenerbahçe’ye bedava dünya yıldızı! Transferi dünyada ses getirecek
Etiketi Kudüs menşei İsrail: Hurma ticaretinde isim oyunu!
Trump İran’da nükleer zenginleştirmeye izin mi verecek? Hamaney’e suikast iddiası
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
