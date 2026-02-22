SON DAKİKA
Suriye'de YPG'nin hava lojistik ağı kesildi! Kamışlı Havalimanı Şam'a devredildi | Şara'dan entegrasyona özel atama
Haberler
Bulmaca Haberleri
22 Şubat 2026 - Günlük kare güncel bulmaca
22 Şubat Pazar 2026 gününe ait kare bulmaca yayınlandı. 22 Şubat’a ait en güncel kare bulmacayı çözebilirsiniz. İşte yayınlanan kare bulmaca ve soruları…
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :
22 Şubat 2026 , 07:03
