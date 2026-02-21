Aslan yine Avrupa mağduru! Konyaspor - Galatasaray: 2-0 | MAÇ SONUCU

JUVENTUS MAÇINA GÖRE GENİŞ REVİZYON

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un 5-2 mağlup edildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 6 değişikliğe gitti.

Juventus maçında ilk 11'de yer alan Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz bu kez yedek kaldı. Dizindeki ağrıları bulunan Victor Osimhen ise kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Buruk; Wilfried Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de görevlendirdi.