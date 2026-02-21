Aslan yine Avrupa mağduru! Konyaspor - Galatasaray: 2-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, ikinci mağlubiyetini aldı. Yine bir Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından ligde yenilen Aslan, yeşil beyazlılar önünde sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 yenildi.
Ev sahibi ekibin gollerini Adil Demirbağ ve Braz Kramer kaydetti.
Cimbom, Kocaelispor'dan sonra ikinci yenilgisini Konya'da aldı ve Juventus mücadelesi öncesi istediği sonucu elde edemedi.
Okan Buruk ve öğrencileri aldığı bu skorla birlikte Fenerbahçe'nin olası galibiyetiyle birlikte farkın kapanmasına engel olamayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Gabriel Sara'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eren Elmalı'nın ortasında Roland Sallai'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.
73. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0
81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi'nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
OKAN BURUK'TAN KONYASPOR MAÇINDA 6 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleye; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi 11'iyle başladı.
YEDEKLER
Galatasaray'da yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.
JUVENTUS MAÇINA GÖRE GENİŞ REVİZYON
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un 5-2 mağlup edildiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 6 değişikliğe gitti.
Juventus maçında ilk 11'de yer alan Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz bu kez yedek kaldı. Dizindeki ağrıları bulunan Victor Osimhen ise kadroya dahil edilmedi.
Bu isimlerin yerine Buruk; Wilfried Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Alanyaspor'a 2-1 kaybedilen maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
KONYASPOR'UN İLK 11'İ
Yeşil-beyazlılar sahaya; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'iyle çıktı.
YEDEKLER
Konyaspor'da yedek kulübesinde Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer yer aldı.
Palut, Alanyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Nagalo ve Kramer ile kadro dışı bırakılan Guilherme yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı sahaya sürdü.
TRİBÜNLER DOLDU, "KÜFÜRE KARŞIYIZ" MESAJI
Konyaspor taraftarı karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.