Suriye'de YPG'nin hava lojistik ağı kesildi! Kamışlı Havalimanı Şam'a devredildi | Şara'dan entegrasyona özel atama
Suriye'de kantonculuk ve özerklik hayalleri suya düşen YPG/SDG'nin hava lojistik ağı kesildi. YPG'nin kuluçka merkezi Haseke'de bulunan Kamışlı Havalimanı, Suriye İçişleri Bakanlığına devredildi. YPG, sahada yediği darbe sonrası 29 Ocak'ta entegrasyonu kabul etmiş, Şam güçleri 3 Şubat'ta Kamışlı'ya girmişti. Öte yandan entegrasyonun yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, Şara'nın özel temsilcisi olarak atandı. Askeri entegrasyonda örgüt unsurlarının birlik olarak değil ferdi olarak katılımı kabul edilecek.
Hızlı Özet Göster
- Suriye hükümeti ile YPG arasında 29 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında Kamışlı Havalimanı Suriye İçişleri Bakanlığına devredildi.
- Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, entegrasyon sürecinin yürütülmesi için Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandı.
- SDG unsurları toplu katılım yerine terör faaliyetine katılmamış olanlar ferdi olarak Suriye ordusuna kabul edilecek.
- ABD iki ay içerisinde Suriye'deki tüm askeri varlığını sona erdirecek ve şu ana kadar çok sayıda üs ve askeri noktayı kapattı.
Suriye'nin üniter bütünlüğünü koruyacak "entegrasyon" süreci devam ediyor.
Suriye ordusunun Fırat'ın batısı ve doğusunda yürüttüğü etkili operasyonlar terör örgütü YPG/SDG'ye diz çöktürdü. Ayn-el Arab, Kamışlı ve Haseke hattına sıkışan YPG, 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyona boyun eğdi.
Elinde tuttuğu petrol sahaları, havalimanları ve sınır kapılarını Şam'a devretmeyi kabul etti.
Bu kapsamda örgütün kuluçka merkezi olan Kamışlı'daki havalimanı Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi'ne devredildi.
KAMIŞLI HAVALİMANI SURİYE GÜÇLERİNE DEVREDİLDİ
Konuya ilişkin Şam'dan gelen açıklamada Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi görevini devralındığı bildirildi.
Havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği kaydedildi.
YPG'NİN LOJİSTİK AĞI KESİLDİ
Kamışlı Havalimanı'nı Şam'ın devralmasıyla birlikte YPG/SDG'nin hava lojistik ağı kesilmiş oldu.
ÖNCE HASEKE'YE SONRA KAMIŞLI'YA GİRDİLER
Entegrasyon ve ateşkes anlaşması kapsamında Şam güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.
BİRLİK OLARAK DEĞİL FERDİ OLARAK ENTEGRE OLACAKLAR
Öte yandan askeri entegrasyon için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
SDG'nin entegre olacak unsurların listesini önümüzdeki günlerde Suriye ordusuna teslim etmesi bekleniyor. Örgüt unsurlarının toplu katılımına kesinlikle müsaade edilmeyeceği öğrenilirken; SDG saflarında terör faaliyetine katılmamış olanlar orduya ferdi olarak kabul edilecek.
ENTEGRASYONA ÖZEL TEMSİLCİ
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.
SURİYE'DE GENEL AF
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzasıyla yayımlanan "genl af kararnamesi" de süreci ivmelendirdi. Genel af ve SDG'nin entegrasyonu toplumsal uzlaşıda önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.
ANKARA ŞAM'IN OTORİTESİNİ PEKİŞTİRİYOR
Ayrıca Ankara'nın "terör koridoru"na karşı attığı etkili adımlar Şam'ın otoritesini pekiştiriyor.
SDG FİİLEN BAŞSIZ KALIYOR: ABD SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLİYOR
ABD, Irak ve Afganistan'dan sonra Suriye'den de fiilen çekiliyor. Şu ana kadar çok sayıda üs ve askeri noktayı kapatan ABD ordusu, iki ay içerisinde Suriye'deki tüm askeri varlığını sona erdirecek. WSJ'ye demeç veren ABD yetkilileri "YPG tamamen dağıldı" deyip Suriye sahasında değişen gerçekliği kabul etti. Washington için tek resmi muhatap artık Şam. Trump ve Barrack'ın "SDG'nin misyonu sona erdi" bu durumu tescillerken; YPG elebaşları kullanıp atılmanın travmasını yaşıyor.