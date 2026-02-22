Suriye'de YPG'nin hava lojistik ağı kesildi! Kamışlı Havalimanı Şam'a devredildi | Şara'dan entegrasyona özel atama

Suriye'de Şara'nın imzasıyla genel af ilan edildi SURİYE'DE GENEL AF Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzasıyla yayımlanan "genl af kararnamesi" de süreci ivmelendirdi. Genel af ve SDG'nin entegrasyonu toplumsal uzlaşıda önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. ANKARA ŞAM'IN OTORİTESİNİ PEKİŞTİRİYOR Ayrıca Ankara'nın "terör koridoru"na karşı attığı etkili adımlar Şam'ın otoritesini pekiştiriyor.



SDG FİİLEN BAŞSIZ KALIYOR: ABD SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLİYOR



ABD, Irak ve Afganistan'dan sonra Suriye'den de fiilen çekiliyor. Şu ana kadar çok sayıda üs ve askeri noktayı kapatan ABD ordusu, iki ay içerisinde Suriye'deki tüm askeri varlığını sona erdirecek. WSJ'ye demeç veren ABD yetkilileri "YPG tamamen dağıldı" deyip Suriye sahasında değişen gerçekliği kabul etti. Washington için tek resmi muhatap artık Şam. Trump ve Barrack'ın "SDG'nin misyonu sona erdi" bu durumu tescillerken; YPG elebaşları kullanıp atılmanın travmasını yaşıyor.