Doğal gaz abonelik işlemlerinden devrim! 6 taksitle ödenebilecek 65 yaş üzeri ödemeyecek
Doğal gaz hizmetleri yönetmeliğinde tüketici lehine düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeyle abonelik bedeli 6 taksitle ödenebilirken, ödemeler kredi kartıyla yapılabilecek. Ayrıca 65 yaş üstü abonelerden de güvence bedeli alınmayacak.
Doğal gaz yönetmeliğinde milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı. Abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı, hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım ve müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamalarda süreci hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla bu düenlemeleri yaptı. EPDK'nın Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli peşin veya kredi kartına en az 6 eşit taksit ile ve vade farksız ödenebilecek. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte doğal gaz bağlantı bedelinin ödenmesinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6'ya ya çıkarıldı. Ödeme kredi kartıyla yapılabilecek. Böylece bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 lira olan bağlantı bedeli, 6 eşit taksit halinde ödenebilecek.
6 TAKSİT MÜMKÜN
Yönetmelikteki maddeye göre, dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden, abonelerin tercihlerine göre nakit veya kredi kartına, peşin ya da taksitli olarak bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli tahsil edebilir. Güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere tercihlerine göre güvence bedeli ödemesi için vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak. Eski düzenlemede, güvence bedeli ödenmeden abonelik yapılmışsa şirketler abonelik bedeli talep edemiyordu.
KİMLER MUAF?
Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları, belirli kamu idareleri ile sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Mevcut abonelik sonlandırılarak aynı kişinin aynı adreste yeniden abonelik tesis etmesi halinde muafiyet uygulanmayacak.
BİLDİRİMSİZ FESİH YAPILAMAYACAK
Düzenlemeyle, aboneliğin sonlandırılması öncesinde müşteriye bildirim zorunluluğu da getirildi. Maddeye göre, müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde fatura borcundan dolayı sözleşmenin sona erdirileceğinin en az 3 iş günü önceden kısa mesaj, telefon, e-posta, adrese ihbarname, fatura altında bildirim ve benzeri yöntemlerden en az ikisi yoluyla haber verilmesi kaydıyla aboneliğin feshi mümkün olacak.
ABONELİK İŞLEMLERİNDEDEĞİŞİKLİK
Yönetmelikteki değişikliklere göre ilk abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje onayı, gerekli belgelerin sunulması ve güvence bedelinin tahakkuku veya tahsili sonrası imzalanacak. Aynı adreste yeni aboneliklerde gaz açma işlemi, sözleşmeden itibaren 4 iş günü içinde tesisat kontrolü sonrası gerçekleştirilecek. Yetkili idarelerce hizmeti durdurulan adreslerde yazılı uygun görüş alınmadan yeni sözleşme yapılamayacak. Fatura okuma süresi dağıtım şirketi kaynaklı olarak kısalırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak. Okuma süresi uzarsa tüketim bedeli en az 4 taksitte ödenebilecek. Tüketici talep ederse tutarı tek seferde ödeyebilecek. Faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce iletilecek ve ödeme süresi 5 iş gününden az olmayacak.