Doğal gaz abonelik işlemlerinden devrim! 6 taksitle ödenebilecek 65 yaş üzeri ödemeyecek

Doğal gaz yönetmeliğinde milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli düzenlemeler yapıldı. Abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı, hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım ve müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamalarda süreci hızlandırmak ve tüketici haklarını güçlendirmek amacıyla bu düenlemeleri yaptı. EPDK'nın Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abonelik işlemlerinde hem ödeme kolaylığı, hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler getirildi (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) Buna göre, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Güvence bedeli peşin veya kredi kartına en az 6 eşit taksit ile ve vade farksız ödenebilecek. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte doğal gaz bağlantı bedelinin ödenmesinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 6'ya ya çıkarıldı. Ödeme kredi kartıyla yapılabilecek. Böylece bir defaya mahsus alınan ve ortalama 9 bin 755 lira olan bağlantı bedeli, 6 eşit taksit halinde ödenebilecek.