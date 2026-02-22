CHP’li belediyeler vatandaşı çöp çamur çukura mahkum etti

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk yapmaktan vatandaşa hizmeti unuttu. Ankara insanları bir damla suya hasret bıraktı. İzmir Buca'da başkan sevgilisiyle tatile giderken temizlik işçileri eylem yaptı. Foça'da çöpler usulsüz depolandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi'ne ise 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi.