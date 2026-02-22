CHP’li belediyeler vatandaşı çöp çamur çukura mahkum etti
CHP’li belediyelere peş peşe ceza ve skandal iddiaları gündemde. İzmir’de Buca ve Foça belediyelerine usulsüz atık depolama nedeniyle milyonlarca liralık yaptırım uygulanırken, İstanbul’da İSKİ’nin deşarjı sonrası Kandilli açıklarında deniz kirliliği tartışma yarattı. İETT otobüslerinin Fatih Unkapanı’nda yaptığı zincirleme kaza ise paniğe neden oldu.
CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk yapmaktan vatandaşa hizmeti unuttu. Ankara insanları bir damla suya hasret bıraktı. İzmir Buca'da başkan sevgilisiyle tatile giderken temizlik işçileri eylem yaptı. Foça'da çöpler usulsüz depolandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin TL ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi'ne ise 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi.
İSKİ'NİN REZALETİ
İstanbul Boğazı'nda Kandilli açıklarında ise su yüzeyi devasa bir denizanası dalgasıyla kaplandı! Marmara Denizi'ndeki bu renk değişiminin ve kirliliğin İSKİ'nin arıtılmış atık suların denize deşarj erilmesi sonucu oluştuğu belirtildi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve türkücü sevgilisi Sevcan Orhan...
Atıkları usulsüz depolayan CHP'li Buca ve Foça belediyelerine rekor ceza kesildi. İSKİ, yine denizi kirletti. İETT, kazalarına bir yenisini ekledi.
İstanbul Fatih Unkapanı'nda durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı. Panik anlarının yaşandığı kazada, yolcular tahliye edildi.
Kandilli'de dün çekilen bu görüntüye, İSKİ'nin neden olduğu belirtildi.