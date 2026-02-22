Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber'de açıkladı
AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş, A Haber ekranlarında öğrenci affına ilişkin yürütülen çalışmaları açıkladı. Pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine ara veren yüz binlerce öğrenci için YÖK koordinasyonunda kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandığını belirten Maviş, “olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir af” için mücadele ettiklerini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eğitimine ara verenler için TBMM'de yeni bir öğrenci affı düzenlemesi hazırlandığını duyurdu.
- YÖK ile koordineli yürütülen çalışmanın pandemi, deprem ve ekonomik nedenlerle eğitimini yarım bırakan öğrencileri kapsaması hedefleniyor.
- Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Maviş, düzenlemenin olabildiğince geniş ve kapsayıcı olması için çaba gösterdiklerini belirtti.
- Hazırlanan yasal düzenlemede üniversitelerin hassasiyetlerinin ve akademik kaygılarının da dikkate alındığı ifade edildi.
Eğitimlerine çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kalan binlerce öğrencinin gözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak düzenlemeye çevrildi. AK Parti Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Sözcüsü Nazım Maviş, öğrenci affı bekleyen gençlere ilişkin son durumu A Haber ekranlarında Memleket Meselesi programında açıkladı.Öğrenci affında yasal düzenleme adımı
"HER 2-3 YILDA BİR ÖĞRENCİ AFFI UYGULANDI"
A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu programda konuşan Maviş, pandemi, deprem ve ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler için YÖK ile birlikte kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlandığını belirtti. AK Parti'nin eğitime verdiği önemi vurgulayan Maviş, sürecin tarihsel gelişimini aktararak,"Hükümete geldiğimiz günden bu yana, ilk öğrenci affını 2005 yılında çıkardık. Bugüne kadar toplam 7 öğrenci affı yapıldı; yaklaşık her 2-3 yılda bir öğrenci affı uygulanmış oldu" dedi.
"YASAL ÇALIŞMA ŞU ANDA YÜRÜTÜLÜYOR"
Özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü durumların öğrenciler üzerindeki etkisine değinen Nazım Maviş, "Şimdi de önemli bir beklenti oluştu; özellikle pandemi süreci, deprem süreci, ekonomik koşullar üst üste gelince eğitimine ara veren, eğitimini devam ettiremeyen öğrencilerde bir yığılma oldu" şeklinde konuştu.
Meclis çatısı altında çalışmaların hız kazandığını belirten Maviş, "Bununla ilgili bir çalışma var, YÖK'le koordineli bir şekilde milletvekili arkadaşlarımız, Milli Eğitim Komisyonu Başkanımız ve ben de sözcüsüyüm komisyonun; komisyon üyesi arkadaşlarımız bir yasal çalışma şu anda yürütüyorlar" dedi.
EN GENİŞ VE KAPSAYICI AF HEDEFİ
Öğrencilerin en çok merak ettiği kapsam meselesine de açıklık getiren Maviş, "Öğrencilerimizin merak ettiği şey kapsamının nasıl olacağı. Merak etmesinler; ben ve arkadaşlarım olabildiğince kapsayıcı bir affın çıkması için mücadele ediyoruz. Tabii YÖK'ün de bazı hassasiyetleri, üniversitelerimizin de bazı kaygıları, endişeleri var. O endişeleri minimize edecek ama olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir affın çıkması için onlar adına mücadele ediyoruz"dedi.