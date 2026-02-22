Öğrenci affında yasal düzenleme adımı: AK Partili Nazım Maviş detayları A Haber'de açıkladı

EN GENİŞ VE KAPSAYICI AF HEDEFİ

Öğrencilerin en çok merak ettiği kapsam meselesine de açıklık getiren Maviş, "Öğrencilerimizin merak ettiği şey kapsamının nasıl olacağı. Merak etmesinler; ben ve arkadaşlarım olabildiğince kapsayıcı bir affın çıkması için mücadele ediyoruz. Tabii YÖK'ün de bazı hassasiyetleri, üniversitelerimizin de bazı kaygıları, endişeleri var. O endişeleri minimize edecek ama olabildiğince kapsayıcı ve geniş bir affın çıkması için onlar adına mücadele ediyoruz"dedi.

