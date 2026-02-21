Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ramazanın üçüncü gününde çiftçiler ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çiftçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan, cennet vatanımızın her karış toprağında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime; sizlerin şahsında sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Türkiye'nin istikbalini şekillendiren 86 milyon vatandaşımızla birlikte, ülkemize gelen altmış iki milyon turiste de sofrasını kuran; alın teriyle, yüreğiyle toprağı işleyen; insanlık tarihi kadar kadim bir mesleği icra eden çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin.

On yıllardır sizlerle yol yürümüş, emeğinize ve mücadelenize bizzat şahitlik etmiş bir kardeşinizim. Sizin fedakârlığınızı sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil; en sancılı dönemlerde ortaya koyduğunuz memleket sevdasından da biliyorum.

Kucağındaki dokuz aylık bebeğiyle Şerife Bacı gibi İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara'ya taşıyanlar da sizlerdiniz. Erzurum'un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyası'na koşan Nene Hatunlar da sizlerdendi. İstiklal Harbi'nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıran irade sizdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalkmasına omuz veren yine sizler oldunuz.

Dün olduğu gibi bugün de bu toprakların bereketi sizin emeğinizle çoğalıyor, bu millet sizin gayretinizle güçleniyor.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Ağızlarını her açtıklarında tarıma destek verilmiyor diyenlerin şu rakamları dinlemesini istiyorum; Sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buluyor. 2026 yılı için tarıma doğrudan ve dolayı olarak ayırdığımız rakam ise 939 milyar lira.

Güçlü Türkiye'nin yolu tarımdan geçer. Cennet vatanımızda 606 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Kendi ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde kendimiz karşılayabilen bir ülkeyiz. Muhalefetin diline pelesenk ettiği "Türkiye'de tarım bitti" iddiasını, yalnızca sektörün sahadaki gerçekleri değil, uluslararası kuruluşların raporları da açıkça yalanlıyor.

Bu raporlara göre Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde dördüncüyüz. Yirmi bir bitkisel üründe ilk üçteyiz. Sütte dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk onda, Avrupa'da birinciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk onda, Avrupa'da ikinciyiz. Yumurtada yine dünyada ilk onda, Avrupa'da zirvedeyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız.

Bir diğer çarpıcı tablo ise tarımsal hasıladaki artıştır. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Son 23 yılda tarımda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Sık sık dezenformasyona konu edilen tohum meselesinde de dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumu çeşit sayısını 49'a çıkardık. Allah'a hamdolsun.

"ÜLKEMİZ TARIMDA NİCE REKORLARA İMZA ATACAK"

Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda güçlü bir konuma taşıdık.

Şu gerçeği bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum: Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman da bitmeyecek. Bilakis, ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacaktır.

Biten "Çobanla oyum bir mi?" diyen elitist zihniyetin kibri olacaktır. Yazmasıyla, örtüsüyle, çarşafıyla, fistanıyla, şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacaktır. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in bitimine bir gün kala yayımladıkları bildirilerle milletimize dil uzatan karanlık anlayışın hezeyanları olacaktır.

Biten kamusal alanda milletin inancına ve değerlerine tahammül edemeyen, 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacaktır. Ancak bu ülkenin kaptan köşkünde çiftçisini, üreticisini, çobanını kendisine dost ve yoldaş bilen Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe; millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi önceliklerimizin başında yer alıyor. Bakanlığımız, sizlerin alın teriyle ürettiği ürünleri sahtecilik ve taklitle piyasaya sürenlere karşı sürekli sahada denetim yapmaktadır. Gıdada sahtecilik yapanları ve vatandaşımızı kandırmaya çalışanları yalnızca cezalandırmakla kalmıyor, artık anlık olarak da ifşa ediyoruz.

Restoran, kafe ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde karekod uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hâle getirdik. Taze sebze ve meyvede hasat öncesi ve hasat sonrası kalıntı kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz.

Denetimlerin yanı sıra fahiş fiyatla mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Ramazan'ın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere, vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalmaya yeltenenlere karşı asla müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle ifade etmek isterim.

ÇİFTÇİLERE ÜRETİM DESTEĞİ

Destek modelimiz kapsamında hayvancılık desteklerinin ödemesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şimdi ise bitkisel üretim yapan çiftçilerimizin destek ödemelerine başlıyoruz.

6 Mart'tan itibaren, bir ay içinde toplam 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız.

Bu desteklerin üretime, istihdama ve ülkemizin gıda arz güvenliğine güçlü katkılar sağlayacağına inanıyoruz